Colle di Val d'Elsa, recupero e riqualificazione dell'ex binario morto

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo. Intervento da 325 mila euro

Approvato dalla Giunta comunale di Colle di Val d'Elsa il progetto esecutivo per il completamento dell’ex binario morto con la realizzazione di una nuova area a verde e un percorso pedonale per un investimento complessivo di 325 mila euro.Il recupero dell’ex binario consentirà la sistemazione complessiva del sito sul lato destro dell’ex binario con la creazione di un’area pavimentata che collegherà via Verdi, attualmente senza sfondo, alla pista ciclopedonale. Qui sarà realizzato un piccolo giardino con alberi e sedute per consentire ai pedoni di sostare e riposare. Il progetto prevede anche la realizzazione di una serie di opere di contenimento e messa in sicurezza della scarpata dell’ex binario morto. Nel dettaglio verranno realizzati una serie di gradonate che consentiranno di raggiungere la quota di raccordo con via Verdi e via Martiri della Libertà.Questa nuova configurazione dello spazio consentirà pertanto la creazione di un’area pavimentata che collega via Verdi, attualmente senza sfondo, alla pista ciclopedonale ed al nuovo giardino. L’investimento sarà in parte finanziato con risorse regionali legate al nuovo accordo di programma dei fondi europei PIU.“Un nuovo spazio – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – che riqualifica una zona del centro storico della città bassa. Completa una serie di interventi ormai decennali di riqualificazione dell’area di Piazza Arnolfo e delle vie limitrofe rigenerandole e restituendole, ancora più vivibili, a tutti i nostri cittadini”.Questo nuovo spazio sarà caratterizzato da aree a giardino gradonate, corredate da spazi di sosta provvisti di sedute ed arredi, permetterà l’integrazione dei flussi pedonali provenienti dal terminal degli autobus o da piazza Arnolfo con l’area pedonale su via Martiri della Libertà, e il polo scolastico di via XXV Aprile; inoltre, rivitalizzerà via Verdi che si apre su questo nuovo spazio, con un’area pavimentata e arredata, che, da strada senza sfondo, entrerà a far parte di questo nuovo sistema di percorsi pedonali. Un nuovo giardino, uno spazio riconquistato. Questo nuovo percorso e giardino sarà affiancato dal tracciato della pista ciclopedonale bidirezionale che proverrà da piazza Arnolfo, risalendo la scarpata del canyon dell’ex-binario sul lato sinistro, colmando il dislivello con via Martiri della Libertà e via Verdi e garantirà l’accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria. Questo tratto della pista ciclopedonale è già stato realizzato con un precedente intervento. Le due operazioni sono distinte ma complementari nella rivitalizzazione di uno spazio urbano di "cerniera".Questa nuova configurazione dello spazio consente infatti la creazione di un’area pavimentata che collega via Verdi, attualmente senza sfondo, alla pista ciclopedonale ed al nuovo giardino. La rivitalizzazione dello spazio dell’ex binario si completa con la creazione di un nuovo percorso pedonale longitudinale, inserito nel verde, che ripercorre in parte il tracciato dei vecchi binari e si articola con 5 piccole rampe di scale che permettono di risalire il dislivello tra i gradoni.Verranno piantumate nuove alberature e una piccola “siepe scomposta” del manto erboso, saranno poi realizzate delle zone ombreggiate in prossimità delle sedute, e di arbusti locali, come ginestre, iris, biancospino, per creare effetti cromatici e olfattivi.Questo nuovo spazio, caratterizzato da aree a giardino gradonate, corredate da spazi di sosta provvisti di sedute ed arredi, permette l’integrazione dei flussi pedonali provenienti dal terminal degli autobus o da piazza Arnolfo con l’area pedonale su via Martiri della Libertà, e il polo scolastico di via XXV Aprile, rivitalizza via Verdi che si apre su questo nuovo spazio, con un’area pavimentata e arredata, e da strada senza sfondo entra a far parte di questo nuovo sistema di percorsi pedonali. Un nuovo giardino, uno spazio riconquistato alla collettività. Questo nuovo percorso e giardino è affiancato dal tracciato della pista ciclopedonale bidirezionale che proviene da piazza Arnolfo, risale la scarpata del canyon dell’ex-binario sul lato sinistro, colmando il dislivello con via Martiri della Libertà e via Verdi e garantisce l’accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria. Questo tratto della pista ciclopedonale è già stato realizzato con un precedente intervento. Le due operazioni sono distinte ma complementari nella rivitalizzazione di questo spazio urbano di "cerniera".