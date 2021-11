Siena-Firenze, restringimento della carreggiata a Colle di Val d'Elsa Sud e chiusura accesso

Da giovedì 11 novembre restringimento di carreggiata in prossimità dello svincolo di Colle Val d’Elsa Sud. Chiusa la rampa di ingresso in direzione Firenze

Proseguono gli interventi di potatura e abbattimento delle alberature potenzialmente pericolose, avviati da Anas lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze.A partire da giovedì 11 novembre sarà interessato un tratto in prossimità dello svincolo di Colle Val d’Elsa Sud (dal km 15,450 al km 17,150). Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso in direzione Firenze dello svincolo di Colle Val d’Elsa Sud.Il completamento di questa fase è previsto entro il 2 dicembre.