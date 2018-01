Furti in appartamenti: suocero e genero arrestati, un terzo riesce a fuggire

I Carabinieri hanno sgominato una banda composta da tre persone responsabile di una serie di furti compiuti nel dicembre scorso tra Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. I tre, nomadi di etnia sinti, arrivavano da Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, ed avevano un modus operandi cionsolidato, colpendo appartamenti vicini a grandi parcheggi e raggiungibili da un'unica strada.Attorno alle 18.20 del 29 dicembre scorso, i tre sono entrati in azione nei pressi del parcheggio ''Il Torrione'' a Colle di Val d'Elsa. Mentre uno, in funzione di "palo", controllava l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine a bordo di una Ford Fiesta, gli altri due si sono messi ad "ispezionare" gli appartamenti della zona.Finalmente, dopo settimane di segnalazioni e di controlli, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, a bordo di un'auto civetta hanno colto in flagrante S.F., 44enne e suo genero J.P., di 27 anni, che stava operando un'ispezione in un giardino. Il terzo componente del gruppo è riuscito a fuggire e con tutta probabilità, spiegano i Carabinieri, farebbe parte anche lui della famiglia nomade.Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre il genero si trova agli arresti domiciliari. A bordo dell'auto sono stati trovati gioielli ed altra refurtiva, bottino di un furto compiuto poche ore prima in via dei Mille sempre a Colle di Val d'Elsa.L'auto usata dai tre è risultata essere intestata ad un noto cantante italiano: a suo carico sono risultate intestate ben 87 autovetture.