Da Siena a Roma in gita scolastica con il bus rotto: la Polizia Stradale lo fa cambiare

La Polizia Stradale di Siena ha impedito a un bus con 32 studenti del Liceo “Volta” di Colle di Val d’Elsa di partire per Roma, a causa di una crepa sul parabrezza.I poliziotti, si sono presentati puntuali davanti alla scuola poiché sapevano della gita programmata per i ragazzi, diretti al Colosseo e ai Musei Vaticani. Sono andati lì per verificare le condizioni del pullman, poiché sui viaggi d’istruzione nulla va lasciato al caso.Per questo, nel 2015, la Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato e il MIUR hanno sottoscritto un protocollo, al fine di consentire agli studenti di viaggiare in sicurezza e ai familiari di attendere in serenità il loro rientro a casa.Gli agenti, dopo aver notato una lesione sul vetro anteriore dell’autobus, hanno quindi detto all’autista che così non poteva partire. Lui ha contattato la sua ditta che, a quel punto, ne ha inviato un altro sostitutivo.Gli insegnanti, gli studenti e i genitori hanno assistito con interesse ai nuovi controlli fatti dalla Stradale sul secondo bus, timorosi che pure quello non fosse in grado di viaggiare. Ma quando gli agenti hanno dato l’ok, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, scoppiando in un grido di gioia e accompagnandolo con un fragoroso applauso.Non è stato altrettanto felice il titolare della ditta di trasporti, sanzionato per il vetro rotto dalla Polstrada che, a Sinalunga, ha anche intercettato un pullman di linea albanese, il cui autista percorreva un itinerario diverso da quello autorizzato. Lui, per proseguire il viaggio sulla direttrice giusta, ha dovuto pagare una multa di circa 1.500 euro e, ora, rischia anche la revoca della licenza.