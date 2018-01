Stefano Nardi (Pd): ''Da ‘Su per Colle’ accuse infondate. Se la città ha perso i finanziamenti di Siena Casa la colpa è della giunta Canocchi. Colle merita di meglio''

Stefano Nardi, segretario del Pd di Colle Val d’Elsa chiede di nuovo conto alla giunta Canocchi della situazione di via Usimbardi. Il palazzo, che nei disegni della vecchia amministrazione doveva essere destinato ad ospitare 9 alloggi di edilizia popolare, non verrà ristrutturato e, quando sarà nella disponibilità del comune, dopo una permuta con la Usl, non è chiaro quale ne sarà il destino. “Troviamo singolare” dice Stefano Nardi “che, da un lato, ‘Su per Colle’ dica di volersi impegnare per fasce più deboli della città quando, invece, per la sua inerzia, ha fatto sì che la città perdesse un ingente finanziamento per dare a Colle un numero congruo di case popolari”.Infatti, è opinione del Pd colligiano che, se l’amministrazione fosse stata più attenta e puntuale, i finanziamenti di Siena Casa, in base ai quali la precedente amministrazione aveva previsto il risanamento dell’immobile, non sarebbero stati persi. “Gli sforzi portati avanti dalle precedenti amministrazioni” dice Nardi “sono stati vanificati dall'immobilità di questa giunta che si è lasciata sfuggire il contributo. È evidente come nei piani di questa maggioranza non rientri la riqualificazione del palazzo e la creazione degli alloggi di edilizia popolare residenziale”.I finanziamenti per Via Usimbardi furono stanziati nel 2009. Da allora, l’amministrazione si era attivata per fare in modo che queste preziose risorse non venissero sprecate. "Da allora" dichiara Nardi "il Comune ha lavorato sulla strada da noi tracciata, cercando di fare in modo che il palazzo, proprietà Asl, entrasse nella disponibilità dell’ente il prima possibile. Persino la giunta Canocchi, con gli atti approvati a partire dal suo insediamento, si è tenuta, nella forma, nel solco della politica del centrosinistra. Ma nella sostanza?"“La giunta” dichiara il Segretario democratico “è responsabile della perdita di una grande opportunità per Colle e non deve ingannare i cittadini con informazioni confuse e parziali, accusando in modo strumentale l’amministrazione precedente con toni che chi ha l’onere del governo non dovrebbe tenere. La giunta” continua “è in carica da tre anni e non ha ottenuto nessun risultato, a parte perdere finanziamenti importanti. Infatti, ancora una volta, dobbiamo riconoscere che la tutela delle fasce deboli dei cittadini non è la priorità dell’amministrazione Canocchi”.“Il disinteresse di questa amministrazione” va avanti Nardi “è reso evidente anche dalla sciatteria con cui comunica ai cittadini, confondendo anche i nomi (palazzo Bertini, non Bertoni). Le amministrazioni precedenti” conclude “non sono state perfette, ma almeno avevano a cuore i problemi della città. Dalle rare comunicazioni della lista di maggioranza, invece” conclude il capogruppo di opposizione “sentiamo solo rancore e accuse infondate. La nostra città e i nostri cittadini meritano di meglio”.