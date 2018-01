Incontro di fine mandato degli onorevoli Susanna Cenni e Luigi Dallai a Colle di Val d'Elsa

Il Partito Democratico di Colle di Val D’Elsa invita la cittadinanza colligiana all’incontro di fine mandato che si terrà presso il circolo “La Badia”, in via Piemonte. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sia sulle cose fatte durante una legislatura difficile, ma, soprattutto, per guardare avanti, verso una campagna elettorale che sarà altrettanto complicata.L'iniziativa si inserisce nel giro di presentazioni organizzate dal Pd della Provincia di Siena per far conoscere ai cittadini le attività dei parlamentari eletti nella zona.Luigi Dallai è stato membro, fino al novembre 2015, della Commissione Ambiente. Da novembre 2015, invece, della Commissione Cultura. Susanna Cenni ha fatto parte, tra le altre, della Commissione Bilancio, della Commissione d’Inchiesta contro la Contraffazione e della Commissione d’Inchiesta sulle banche. Secondo la Fondazione OpenPolis, i due parlamentari sono stati tra i membri della Camera più produttivi.Infatti, l’Onorevole Susanna Cenni è stata presente al 91% delle votazioni elettroniche della legislatura ed è stata firmataria o cofirmataria di 447 emendamenti. Luigi Dallai è stato presente al 91% delle votazioni elettroniche e, in quanto firmatario o cofirmatario, ha presentato 697 emendamenti.L’incontro si svolgerà alle 21.15.