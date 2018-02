Miriana Bucalossi (Pd): ''Sulla questione ascensore di Colle risposte insoddisfacenti dal sindaco''

"Occorre un migliore coordinamento tra tecnici e amministrazione''

Il gruppo consiliare del PD di Colle Val D’Elsa ha presentato, durante il Consiglio comunale di lunedì, un’interrogazione sullo stato della manutenzione dell’ascensore che porta verso il Castello. La struttura, lo scorso 22 gennaio, era stata chiusa senza dare informazione ai cittadini che hanno scoperto della situazione solo in serata, quando la notizia è stata pubblicata dalle testate online della zona.La chiusura era dovuta a problemi di sicurezza legati al surriscaldamento della cabina. Anche per questo, il Pd ha interrogato il Comune chiedendo, tra le altre cose, se, gli interventi dell’ultima manutenzione straordinaria hanno interessato anche le batterie dell’impianto.“Durante l'ultima chiusura - racconta Miriana Bucalossi - alcune persone sono rimaste bloccate nel passaggio tra ascensore e Via Meoni mentre il corridoio veniva invaso dal fumo. Fortunatamente, l’ascensore funzionava correttamente, per cui i cittadini coinvolti dall’incidente sono potuti risalire senza problemi, ma se l’ascensore fosse stato rotto?”“La cosa che ci spaventa - continua Bucalossi - non è soltanto la mancanza di coordinamento tra amministrazione e tecnici, ma anche la sciatteria con cui si comunica ai cittadini. I borbottii dell’amministrazione in Consiglio - conclude - non possono essere presi seriamente”.