Incontro con Serena Cortecci per Liberi e Uguali a Colle di Val d'Elsa

"Sabato 10 febbraio a Colle di Val d’Elsa alle ore 16,30 presso la Bottega Roots (Casa del Popolo) in piazza Unità dei Popoli parleremo del programma di Liberi e Uguali per le prossime elezioni del 4 marzo ed in particolare di sviluppo del territorio, lavoro, diritti e giustizia sociale". Così un comunicato di Liberi e Uguali."Oltre a Serena Cortecci, candidata senese al collegio Uninominale n. 11 per la Camera dei deputati Val d’Elsa e Val d’Era, interverrà la senatrice Alessia Petraglia candidata all’Uninominale del Collegio senatoriale Toscana 1 Firenze che, peraltro, ha presentato una interrogazione al Ministro Poletti contro la chiusura della Sede Inps di Colle di Val d’Elsa.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Sarà un'occasione per affrontare alcuni dei temi che stanno più a cuore alla popolazione, ed anche un modo per conoscere più da vicino i nostri candidati al Parlamento. Vi aspettiamo".