Incendio a vano contatori di condominio a Colle

I vigili del fuoco di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.00 a Colle Val d'Elsa, Via Ciuffi 4, per un incendio che ha coinvolto il vano contatori di un condominio e parte degli impianti elettrici dei clienti privati. I tecnici di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, hanno eseguito il lavoro di ricostruzione quadro e ripristino contatori che è terminato alle ore 5.00 circa di questa mattina. Sul posto anche il Sindaco. Non si riscontrano danni a persone.