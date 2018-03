IN AGGIORNAMENTO

Alle ore 17.30 di oggi, martedì 13 marzo, sulla Strada Provinciale 541 che collega i centri abitati di Colle di Val d’Elsa e Casole d’Elsa, all'altezza della località “La Speranza”, si è verificato un incidente stradale fra due veicoli, sui quali viaggiavano quattro persone.Nello scontro, avvenuto frontalmente, uno degli occupanti delle autovetture interessate, un 40enne, è deceduto sul colpo mentre altri due sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale. Ferita in modo lieve l'altra persona incidentata.