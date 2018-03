Antonio Moresco, uno dei più grandi scrittori italiani, a Colle

Al Museo “San Pietro” sabato 24 alle ore 17

L’incontro è organizzato dagli Amici di Romano Bilenchi e la Scintilla

Sarà non a caso nella splendida sala “Bilenchi” del Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa (via Gracco del Secco, 102) che Antonio Moresco, uno dei maggiori scrittori italiani, incontrerà, sabato 24 alle ore 17, il pubblico. Nel suo ultimo libro infatti, L'adorazione e la lotta (Mondadori, 2018), Moresco si è occupato anche del grande scrittore colligiano, in particolare del suo capolavoro Conservatorio di Santa Teresa. Durante la conversazione, introdotta e condotta da Carla Benedetti dell’Università di Pisa, l’autore racconterà la sua letteratura, le sue passioni, i suoi fastidi, l’officina della sua scrittura. Ci sarà spazio per parlare degli altri libri, i recenti Fiabe (Mondadori, 2017) e il Fronteggiatore (Bompiani, 2017), e anche i meno recenti. Moresco stesso leggerà pagine dai suoi libri.L’iniziativa, che gode del patrocinio dei Comuni di Poggibonsi e di Colle di Val d’Elsa, nasce dalla collaborazione di due importanti associazioni valdelsane, “la Scintilla” e gli “Amici di Romano Bilenchi”, un bel segnale di comunione di intenti e di risorse.Per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.