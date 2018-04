Attorno alle 2 della scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti sul raccordo autostradale Siena-Firenze, all'altezza dello svincolo di Colle Nord in direzione Siena, per soccorrere una ragazza che si trovava a piedi sulla superstrada.La ragazza aveva chiamato il 112 segnalando di aver litigato con il fidanzato e che lo stesso l’aveva fatta scendere dall’autovettura lasciandola sola a piedi sulla strada.I militari intervenuti hanno individuato la ragazza, per la quale è stato richiesto l’intervento di personale medico poiché in stato di ubriachezza. La stessa è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia.