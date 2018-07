Confndustria Toscana Sud, a Grosseto gli imprenditori del territorio incontrano il console generale USA a Firenze Benjamin V. Wohlauer

Il Console ha espresso il suo profondo interesse ad incontrare le aziende per approfondire la conoscenza del territorio e verificare l'incremendo degli scambi commerciali con gli Stati Uniti

Il console generale USA a Firenze, Benjamin V. Wohlauer, ha incontrato ieri, presso la Delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, una delegazione di imprenditori del territorio.Il console ha espresso il suo profondo interesse ad incontrare le aziende per approfondire la conoscenza del territorio e verificare le principali tematiche di interesse delle imprese per incrementare gli scambi commerciali con gli Stati Uniti ed approfondire le opportunità di investimento offerte dal programma governativo "Select USA"."Incontri come questo sono fondamentali per le nostre aziende, che hanno avuto la possibilità di un confronto diretto con un interlocutore ufficiale sul mercato statunitense, anche alla luce delle recenti novità in ambito daziario, e sul supporto che il Consolato può offrire" ha commentato Francesco Pacini, vice presidente di Confindustria Toscana Sud con delega all'internazionalizzazione e presidente della Delegazione Confindustria di Grosseto.