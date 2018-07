Confindustria Toscana Sud, la società ELITE Monnalisa arriva in borsa

E' entrata in borsa su FTSE AIM Italia. Monnalisa, società ELITE operante nel settore del childrenswear di fascia alta. Si tratta della diciassettesima ammissione sul mercato AIM Italia dall’inizio dell’anno.Monnalisa è un’azienda aretina, leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, con una forte vocazione internazionale.In fase di collocamento la società ha raccolto 18,5 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 24,65% (25,69% in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe) con una capitalizzazione pari a circa 72 milioni di euro. La società ha fatturato nel 2017 47 milioni di euro.CFO Sim è il Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialist della Società. Monnalisa sarà inserita da domani nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.La società, entrata nel programma ELITE ad aprile 2013, ha conseguito la certificazione ELITE nel 2015 completando il percorso formativo e di coaching e cogliendo appieno le opportunità offerte da ELITE e dal suo network. Si tratta della quattordicesima società Italiana ELITE che si quota sui mercati di Borsa Italiana.In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Crediamo che la quotazione di Monnalisa su AIM Italia rappresenti un importante traguardo di una storia imprenditoriale di successo e il primo passo sul mercato dei capitali per un’azienda dalle grandi ambizioni che ha scelto la quotazione per supportare lo sviluppo strategico e il consolidamento del proprio brand. Monnalisa, scegliendo prima il percorso in ELITE e poi AIM Italia, ci conferma che le aziende italiane guardano con crescente interesse a strumenti di finanza alternativa e alla Borsa in particolare per meglio strutturarsi ad affrontare importanti sfide a livello globale.”Luca Peyrano, Amministratore Delegato di ELITE, ha commentato: “Questa operazione ha un significato molto importante per noi in quanto Monnalisa ha utilizzato il programma ELITE per prepararsi con gradualità alla Borsa, servendosi dei vari strumenti messi a disposizione per strutturarsi, comprendere il linguaggio e le aspettative degli investitori, confrontarsi con altre società quotate, accedere al network della piattaforma ELITE Club Deal fino a maturare una decisione consapevole sull’opportunità di utilizzare il mercato AIM Italia.”Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, ha dichiarato: “Un passo importante quello di oggi per Monnalisa. Un’emozione che condivido con il nostro Fondatore, la sua famiglia e i nostri collaboratori: insieme abbiamo reso possibile questo storico traguardo. Orgogliosi che molti tra i principali investitori abbiano dato fiducia al nostro progetto“.