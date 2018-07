Mps, Roberta Casali cooptata come nuovo consigliere

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, su proposta del comitato nomine, ha cooptato ieri, giovedì 12 luglio, Roberta Casali, in sostituzione del consigliere professoressa Giuseppina Capaldo dimessasi in data 4 maggio 2018. Roberta Casali, consigliere indipendente e non esecutivo, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.Banca Monte dei Paschi di Siena ha comuniaco inoltre la seguente variazione al Calendario degli eventi societari 2018 pubblicato in data 16 gennaio 2018:- La Relazione finanziaria semestrale 2018 verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 2 agosto 2018, anziché in quella del 7 agosto 2018.