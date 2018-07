La Fondazione Mps incarica i propri legali di seguire il processo contro gli ex vertici di Banca MPS

La Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps, riunitasi oggi, venerdì 13 luglio, a seguito di approfondite valutazioni e con il supporto dei propri consulenti, ha deliberato di dare incarico ai propri legali di seguire con particolare attenzione il procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Milano nei confronti degli ex vertici di Banca Mps Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori."La Deputazione - si legge in una nota - ha preso in esame tutti gli elementi a sua disposizione, avendo esclusivo riguardo al perseguimento degli interessi della Fondazione e alla tutela del suo patrimonio. In particolare, sempre con il contributo dei propri legali, non ha rinvenuto concreto interesse per l’Ente costituirsi parte civile nel predetto procedimento.La Deputazione ha altresì sottolineato come resti impregiudicato qualsiasi diritto, anche risarcitorio, eventualmente riveniente dalle condotte degli ex vertici di Banca Mps, che la Fondazione si riserva di esercitare nei termini di legge e nelle forme ritenute più efficaci, in coerenza con il comportamento tenuto in passato per analoghe vicende."