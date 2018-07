Banca Mps, al via il nuovo ciclo di eventi sull'educazione digitale

Al centro degli incontri la sicurezza dei sistemi di pagamento digitali, il phishing e le truffe via mail, il corretto utilizzo dei social media

Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo impegno sulla sostenibilità intesa come fattore aziendale strategico e come elemento imprescindibile per la crescita e il dialogo con i territori.Parte oggi “Sostenibilità e digitalizzazione: spunti per migliorare la quotidianità”, un ciclo di appuntamenti organizzato in collaborazione con l’Università di Siena per incrementare e migliorare il dialogo con la clientela, attraverso una formazione di qualità sul corretto utilizzo della tecnologia e dei social media.L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’alfabetizzazione digitale, contribuendo ad eliminare le disuguaglianze sociali e ad accrescere il livello di sostenibilità nelle comunità di riferimento. Si desidera così incentivare il dialogo con i diversi territori, incrementare le occasioni di confronto e promuovere iniziative volte ad accrescere una cultura di sostenibilità sia tra i clienti che tra i dipendenti.Dodici gli appuntamenti previsti nel 2018, quattro dei quali in programma a luglio nelle città di Lucca, Carpi, Latina e Salerno, che si svolgeranno all’interno delle filiali di Mps. Durante gli eventi i clienti della Banca si confronteranno in un dialogo aperto e formativo con gli esperti di Banca Mps e dell’Università di Siena su temi specifici quali: sicurezza dei sistemi di pagamento digitali, phishing e truffe via mail, corretto utilizzo dei social media.Nell’ambito degli incontri verranno inoltre descritti i principali obiettivi definiti nel 2015 (Sustainable Development Goals–SDGs), dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’approvazione dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. La finalità, infatti, è anche quella di sensibilizzare e promuovere l’impegno alla sostenibilità dei dipendenti e dei clienti nella vita di tutti i giorni perché diventino loro stessi attori e testimonial nei diversi ambienti di riferimento.