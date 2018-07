Usura, indagati anche gli ex vertici di Banca Mps

A seguito della denuncia della società molisana Engineering presentata nel 2017

Non solo Unicredit: anche gli ex vertici dell'istituto Monte dei Paschi di Siena sono indagati a Campobasso nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza l'usura bancaria. L'inchiesta, il cui titolare è il procuratore Nicola D'Angelo, è stata aperta dopo la denuncia presentata il 16 gennaio 2017 alla Gdf dalla società molisana 'Engineering srl'.Nell'indagine sono coinvolti gli ex presidenti di Mps Giuseppe Mussari e Pier Luigi Fabrizi ed altri tre alti funzionari della banca, Antonio Vigni, Giovanni Berloco ed Emilio Bindi. Al momento, sostiene l'avvocato Luigi Iosa che ha presentato la denuncia, i magistrati non hanno ancora deciso se chiedere l'archiviazione dell'indagine o procedere con eventuali ulteriori richieste al gip. Un caso analogo, dunque, a quello emerso nelle ultime ore che vede indagati gli allora vertici di Rolo Banca 1473, ora Unicredit, tra cui il ministro Paolo Savona. I fatti oggetto della denuncia sono relativi al periodo che va dal 2005 al 2011.