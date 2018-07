Ricerca e sviluppo: altri 4 progetti del Centro Sperimentale del Mobile ammessi in graduatoria

In arrivo 2 milioni di finanziamenti regionali per l’innovazione di Imprese e MPMI toscane

Altri quattro progetti innovativi gestiti dal Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento potranno beneficiare dei contributi regionali dei bandi Ricerca e Sviluppo a supporto delle imprese e delle MPMI toscane.Lo scorrimento della graduatoria – che aveva già visto sei progetti gestiti dal Centro ammessi nella scorsa primavera – ha infatti consentito l’approvazione di oltre 2 milioni di contributi per la realizzazione di progetti innovativi da parte di imprese toscane. I progetti che saranno finanziati riguardano: Tecnologie intelligenti per gli Ambienti di Vita (TIAMBIENTA, con la partecipazione del distretto PENTA); Sviluppo e Sperimentazione di servizi robotici e sociali cloud per il supporto assistenziale (CLOUDIA); Smart Yard: industry 4.0 production process (SY4.0); Recupero vetroresina da yacht, treni e camper (REVYTA, progetto coordinato dal distretto PENTA).Si tratta di un altro importante risultato ottenuto dal Centro Sperimentale del Mobile – che ha supportato 19 organismi di ricerca e 40 imprese, di cui 10 solo della Provincia di Siena - e dalle aziende partner, che avranno così la possibilità concreta di tradurre gli investimenti in Ricerca e Sviluppo in progetti concretamente realizzati.Il Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento è un centro servizi con sede a Poggibonsi, fondato nel 1982 per fornire all’imprenditoria un supporto in termini di ricerca, promozione, internazionalizzazione e formazione professionale. Il CSM è capogruppo del soggetto gestore del Distretto Tecnologico Interni e Design (DID) e dal 2014 fa parte, in rappresentanza della Regione Toscana, del Cluster Tecnologico Nazionale SMILE – Tecnologie per gli Ambienti di Vita e del Cluster Tecnologico Nazionale “Creatività, Design e Made in Italy”.