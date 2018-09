Camera di Commercio di Siena, asta pubblica per la cessione di una partecipazione azionaria

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Siena rende noto che, in esecuzione delle Delibere di Giunta n. 57 del 21.09.2017, n. 74 del 5.12.2017 e n. 56 dell’11.09.2018, è indetta un’asta pubblica per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta nella società Tecno Holding S.p.A.Entità della partecipazione e prezzo a base d’astaLa partecipazione azionaria detenuta dall’Ente in Tecno Holding S.p.a. – P.IVA 05327781000, è costituita da n. 1.861.573 azioni ordinarie del valore nominale complessivo di € 27.704,07, corrispondenti alla totalità della quota posseduta dalla Camera di Commercio di Siena.Prezzo a base d’asta: Euro 364.495,99 (trecentosessantaquattromilaquattrocentonovantacinque/99)La vendita sarà effettuata previo esperimento di pubblico incanto mediante offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta,Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 06 novembre 2018.Data e luogo di apertura delle offerte: ore 09.00 del giorno 07 novembre 2018, presso la sede della Camera sita in Siena, Piazza Giacomo Matteotti, 30.Ulteriori informazioni sulla partecipazione societaria oggetto del presente avviso, sui requisiti e modalità di partecipazione all’asta e sulle condizioni di vendita sono contenute nella versione integrale del Bando e nei suoi allegati, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.si.camcom.gov.it , alla sezione “Bandi di gara e contratti”Responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Bolgi.Punti di contatto: PEC camera.siena@si.legalmail.camcom.it