Università e Cna Siena, accordo per le imprese

I migliori studenti collaboreranno con le imprese che guardano ad innovazione e crescita

L’Università di Siena e la Cna hanno siglato un importante accordo di collaborazione con l'obiettivo di favorire le piccole imprese nel loro percorso di innovazione, di crescita e di rafforzamento delle capacità competitive nei confronti del mercato italiano e internazionale.Le due istituzioni senesi collaboreranno non solo per inserire neo laureati nel mondo produttivo del territorio, ma metteranno in campo tutte le azioni della Formazione Tecnica Superiore e quant’altro possa essere di supporto alle imprese ed utile a colmare la distanza fra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. A questo scopo, un’attenzione particolare sarà riservata al così detto “trasferimento tecnologico”.L’accordo prevede percorsi mirati a far conoscere le realtà imprenditoriali del territorio con l'obiettivo di far valutare concretamente, a studenti e laureandi, la possibilità di subentrare nella gestione e nella proprietà delle imprese, cercando così di coniugare eventuali opportunità lavorative con la salvaguardia del patrimonio aziendale territoriale. Con questo accordo Università e Cna vogliono favorire anche l’autoimprenditorialità al pari della diffusione dei nuovi modelli produttivi basati sull'integrazione degli impianti con le tecnologie digitali secondo quanto previsto dal piano Impresa 4.0 portando vantaggi competitivi al settore dell'artigianato, agroalimentare e produttivo, valorizzandone anche l'eventuale vocazione artistica e tradizionale.Chiaro il pensiero del presidente Cna Siena Fabio Petri: “La collaborazione con l'Università ha come obiettivo finale il rafforzamento del sistema delle piccole e medie imprese. Vogliamo favorire le realtà produttive del territorio senese nel loro percorso di innovazione e di potenziamento delle loro capacità competitive nei confronti del mercato italiano e internazionale. E' inoltre strategico per le nostre imprese poter contare su giovani laureati ‘capaci di stare in azienda’. La sinergia Cna - Università prevede infatti che, basandosi sui reali fabbisogni delle aziende e attraverso una costante collaborazione, si formino figure professionali adatte alle esigenze delle piccole e medie imprese che sono la struttura portante del territorio senese”.“L’Università di Siena – ha detto il rettore Francesco Frati – è strategicamente impegnata in progetti e iniziative che favoriscano l’occupabilità dei giovani, sia attivando i vari livelli della formazione sia promuovendo in modo costante le relazioni con le imprese e con il territorio. L’accordo quadro con Cna rientra in questo ambito e permetterà all’Ateneo di avvicinarsi ancora di più al mondo produttivo, in particolare della nostra area, anche con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo tecnologico”.