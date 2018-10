Gsk, un nuovo tavolo per stabilizzare i precari dell’azienda farmaceutica

La mozione unanime del Consiglio regionale prevede anche specifici strumenti di monitoraggio del settore

La Giunta regionale dovrà promuovere l‘apertura di un nuovo tavolo regionale con la multinazionale GlaxoSmithKline, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti sindacali aziendali per la stabilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione negli stabilimenti di Siena e di Rosia.Il Consiglio regionale ha approvato, mercoledì 10 ottobre, all’unanimità una mozione dei consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti (Si-Toscana a sinistra), che chiedono, più in generale, una regolamentazione dell’uso del lavoro interinale all’interno dell’azienda farmaceutica.“Una lavoratrice è stata licenziata dopo aver lavorato come precaria per 78 mesi – ha rilevato Fattori –. Altri due lavoratori hanno dovuto lasciare dopo cinque anni”.“E’ una realtà strategica per l’economia senese sia per investimenti e occupazione sia per innovazione e ricerca - ha osservato Simone Bezzini (Pd) –. Ci sono ragioni oggettive dietro gli accordi fatti, come il ciclo produttivo e gli andamenti di mercato, che richiedono flessibilità. Credo, però, che una nostra sollecitazione, in questa sede, sia importante per una loro verifica”. A questo scopo Bezzini ha suggerito di prevedere specifici strumenti di monitoraggio del settore. Un suggerimento accolto.