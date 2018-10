Fondo Europa Immobiliare 1: al via le procedure per i rimborsi tramite Federconsumatori

"Federconsumatori ha dato una svolta alla travagliata storia del Fondo Europa Immobiliare 1 tramite l’accordo con Poste Italiane per il rimborso ai risparmiatori, che prevede l’avvio di specifiche procedure entro Dicembre 2018." Così una nota di Federconsumatori."Il fondo, costituito dalla VegaGest S.G.R. e collocato da Poste Italiane S.p.A., permetteva agli investitori di trarre profitto sia dalla gestione che dalla successiva vendita degli immobili del patrimonio, ma le notevoli perdite subite hanno impedito la restituzione di quanto versato.L’accordo prevede che entro il 31 dicembre 2018 Poste provvederà al pagamento con due distinte modalità: a tutti gli ultraottantenni (80% dei risparmiatori) è garantita l’immediata integrale restituzione del capitale investito, in valuta, mentre per gli altri verrà proposta la sottoscrizione di una polizza ramo I vita con durata di 5 anni ed il rimborso della somma necessaria a raggiungere il capitale investito nel fondo alla sua scadenza, in entrambi i casi considerando le cedole già ricevute dal risparmiatore.Diversamente, per i non ancora ottantenni appartenenti a specifiche categorie (terremotati, residenti in zona “Ponte Morandi”, con familiari aventi disabilità gravi, disoccupati, categorie no tax etc. etc.) attraverso una procedura di conciliazione paritetica gestita dalle associazioni dei consumatori potranno ottenere l’immediata integrale rifusione dell’investimento, in valuta, o in caso di mancato accordo potranno comunque aderire alla sottoscrizione della polizza quinquennale.Il protocollo è riservato a chi ha mantenuto l’investimento presso le Poste, tuttavia, in alcuni casi specifici, se adeguatamente motivata la necessità, attraverso la conciliazione si potranno gestire anche casi di persone in difficoltà che abbiano trasferito la gestione del fondo.Invitiamo tutti i sottoscrittori del Fondo Europa Immobiliare 1 a contattare le nostre sedi di Siena, Siena Ospedale, Poggibonsi, Sinalunga e Montepulciano per ottenere maggiori informazioni ed assistenza."