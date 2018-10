Sblocca edilizia: primo concreto passo in avanti per la sburocratizzazione

Firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra Francesco Michelotti, Assessore all’Urbanistica del Comune di Siena, Ance Siena e gli Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, il Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali per la costituzione di un tavolo tecnico permanente.Sono già stati messi in calendario nei prossimi giorni i primi incontri operativi per promuovere attività formative e di aggiornamento professionale.Questa unità di intenti ha già prodotto la condivisione di specifiche tematiche e definito un ciclo di sei giornate formative per l'individuazione di buone pratiche nella gestione dei procedimenti edilizi, di cui, prossimamente, verranno diffuse le informazioni su tempi e luoghi.Oltre agli iscritti agli Ordini Professionali e Collegi, a questa attività potranno partecipare i funzionari delle Amministrazioni dei 35 comuni della provincia oltre agli operatori economici iscritti ad ANCE Siena.L’iniziativa è importante poiché la formazione prevede sessioni anche di confronto con disamina di casi specifici. Alcuni temi trattati nelle varie giornate formative: Categorie di intervento edilizio, ruolo dell'ufficio e del privato nel trattamento sanzionatorio edilizio, Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata, Accertamento di compatibilità paesaggistica."L'obiettivo delle giornate formative è l'individuazione di prassi e letture condivise tra professionisti, tecnici istruttori delle pubbliche amministrazioni, così da consentire la creazione di una basa comune interpretativa valevole per gli operatori del settore, nel tentativo di creare razionalizzazione in materie sempre più controverse e inutilmente appesantite" dichiara Andrea Tanzini, presidente di ANCE Siena.