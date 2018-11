Protocollo d’intesa sull’edilizia, grande soddisfazione degli ordini professionali

Il tavolo tecnico permanente permetterà di affrontare le problematiche sinergicamente

Dopo la firma avvenuta alcuni giorni fa del protocollo d’intesa tra il Comune di Siena con Francesco Michelotti, assessore all’Urbanistica e Edilizia privata e, a livello provinciale, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, dei Periti industriali e ANCE Siena, sono proprio gli stessi ordini e collegi professionali ad esprimere grande soddisfazioni per l’accordo raggiunto.Tra i vari punti presenti nell’atto, l’istituzione di un “tavolo tecnico permanente” per affrontare sinergicamente problematiche di comune rilevanza e la gestione dei relativi procedimenti. Il Tavolo, costituito da due rappresentanti dell’Amministrazione comunale e da un rappresentante per ciascuno degli altri soggetti, ha il compito di esaminare, nel rispetto delle rispettive prerogative, con cadenza regolare, le questioni di massima rilevanza che potrebbero insorgere in materia edilizia e paesaggistica.“E’ un grande traguardo – affermano congiuntamente gli ordini professionali - siamo particolarmente soddisfatti di questo Protocollo d’intesa, che sarà fondamentale per garantire agli operatori del settore un supporto concreto.Tra gli obbiettivi del protocollo vi è anche il costante monitoraggio dei regolamenti comunali e la loro applicazione al fine di evitare conflitti di norme o prescrizioni fumose, che troppo spesso si insinuano nelle regole comunali con effetti disastrosi per i professionisti e per i cittadini.