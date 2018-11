Confindustria Toscana Sud: nuovi incontri con le imprese per gli studenti in Valdichiana

Il Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud organizza un nuovo ciclo di incontri con i ragazzi degli istituti comprensivi della Valdichiana aretina e senese

Il Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud porta avanti con impegno l’organizzazione di incontri di orientamento e visite in aziende del territorio per i ragazzi delle scuole medie. Obiettivo del progetto Industriamoci è quello di fornire ai giovani studenti informazioni sul funzionamento del mercato del lavoro e un ampio quadro sulle realtà imprenditoriali del territorio. Gli imprenditori del Gruppo Valdichiana sono consapevoli del fatto che molto spesso i ragazzi non siano a conoscenza dell’esistenza delle aziende presenti nel territorio nel quale vivono e delle competenze richieste. L’organizzazione di visite in azienda e di incontri di orientamento intendono dunque informare i ragazzi e le famiglie sulle opportunità lavorative presenti sul territorio e sulle competenze, sia specifiche che trasversali, richieste dal settore industriale.Giovanni Tiezzi, presidente degli industriali della Valdichiana aretina e senese dichiara: “Da tutte le imprese della Valdichiana ho raccolto una chiara difficoltà nel selezionare giovani con qualifiche di studio coerenti con le professionalità più tecniche richieste nell’attuale scenario produttivo, e con la mentalità adatta ad affrontare le sfide presentate dall’internazionalizzazione e dalla digitalizzazione. È per questo motivo che il Gruppo territoriale della Valdichiana continua a considerare una priorità il tema dell’orientamento dei giovani, promuovendo anche quest’anno il progetto ‘Industriamoci’ insieme alla rete delle scuole della Valdichiana aretina e senese. In attesa dell’evento pubblico previsto per il 16 novembre alle ore 16,30 presso la Casa della Cultura a Torrita di Siena in occasione del PMI Day, partiremo già nelle prossime settimane con le prime visite di scolaresche in aziende del territorio. Giovedì 8 novembre ospiteremo le classi terze medie dell’Istituto comprensivo ‘John Lennon’ di Sinalunga.”Nicoletta Bellugi dirigente scolastica a Lucignano, istituto capofila delle scuole della Valdichiana aretina e reggente nell’Istituto comprensivo Parini di Torrita Di Siena, ha sottolineato l’importanza ed il valore di tali iniziative che legano le scuole al territorio di appartenenza: “Gli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno già iniziato infatti un’azione informativa capillare ai ragazzi e alle famiglie delle classi terze medie, in un’ottica di orientamento scolastico e professionale, in previsione delle iscrizioni alla scuola superiore di gennaio. Questa iniziativa e le successive visite nelle aziende potranno senza dubbio contribuire ad incrementare gli strumenti utili ad effettuare scelte consapevoli da parte dei ragazzi e delle famiglie.”