Presentata dai sindacati la piattaforma per il confronto con gli enti locali sui bilanci 2019

CGIL, CISL e UIL della provincia di Siena, anche per l'anno a venire, presentano una piattaforma da portare al tavolo della contrattazione sociale con tutti gli enti locali del territorio provinciale convinti dell’importanza del sistema dello stato sociale.L’incidenza del welfare e dei servizi pubblici è basilare per definire le condizioni di vita dei cittadini, quindi è importante confrontarsi sulla sua gestione rimarcando i valori fondanti: solidarietà, uguaglianza e trasparenza.Nel 2018 sono stati sottoscritti accordi e verbali di incontro in 23 dei 35 Comuni che annovera la nostra provincia.Accordi 2018Castelnuovo BerardengaChianciano TermePienzaSan GimignanoMonteroni d’ArbiaSinalungaSovicillePoggibonsiChiusiAbbadia San SalvatoreMontepulcianoMontalcinoSarteanoSienaTrequandaAscianoMonteriggioniCetonaTorrita di SienaBuonconventoCastellina in ChiantiSan Casciano dei BagniSan Quirico d'OrciaRimangono esclusi i seguenti Comuni: Casole d’Elsa, Castiglione d’Orcia, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme.La popolazione dei Comuni ove sono stati sottoscritti accordi/verbali è pari al 81% (218.511) dell’intera popolazione provinciale (268.010).La piattaforma per l’anno 2019 continua a mettere in evidenza i problemi connessi alla salvaguardia della salute, si ribadisce l'esigenza che le Società della Salute si concentrino sullo sviluppo della integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. Devono essere portati a compimento i percorsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio, contrastare l’incidenza delle cronicità della popolazione anziana attraverso l’apertura di nuove case della salute e posti letto per cure intermedie, specie nelle zone con maggiore difficoltà di collegamenti viari. Lo sviluppo e la valorizzazione della medicina di genere per una diversificazione delle terapie. Si sollecita una azione risolutiva per l’abbattimento dei tempi di attesa per visite ed esami sanitari che, nonostante le tante promesse, non accennano a diminuire e il rilancio della prevenzione attraverso campagne di informazione che coinvolgano prioritariamente le scuole e gli anziani.CGIL, CISL e UIL rimarcano l’esigenza di aprire una discussione sui servizi sovracomunali (acqua, gas, raccolta rifiuti, trasporti) visto il peso che hanno sia sulla salvaguardia dell'ambiente che sul portafoglio dei cittadini.Si ribadisce la necessità di ampliare le strutture educative pubbliche, a partire da quelle per l’infanzia, che garantiscono pari opportunità per i bambini e le bambine in quanto hanno una forte incidenza sullo sviluppo della persona. Va posto attenzione alla modulazione degli orari e delle tariffe per venire incontro alle esigenze dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.Tra le molte difficoltà che i cittadini si trovano ad affrontare, sicuramente è prioritaria la casa, sia per l’acquisto che per l’affitto; in questo campo l’azione dei nostri Comuni deve ulteriormente svilupparsi attraverso progetti specifici che vadano incontro alle famiglie, specie quelle formate da giovani coppie.Punto fondamentale è la conferma della scelta solidaristica nella fornitura dei servizi a domanda per coloro che appartengono a fasce di maggior disagio mediante l'individuazione di fasce di esenzione e agevolazione basate sul calcolo dell’ISEE garantendo che eventuali aumenti rientrino entro il tasso di inflazione ISTAT.Infine, ma certamente non meno importante, è il tema della salvaguardia dell'ambiente, garantendo la difesa idrogeologica del territorio e la battaglia contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua attraverso specifici investimenti.CGIL, CISL e UIL ribadiscono la loro piena disponibilità ad attivare il tavolo della concertazione quanto prima, affinché le risorse disponibili possano essere utilizzate al meglio, cercando di dare un contributo per il superamento della crisi che da anni attanaglia il Paese.La presentazione della piattaforma verrà svolta attraverso assemblee pubbliche in ogni zona-distretto.Programma assemblee pubbliche CGIL CISL UIL per presentazione piattaforma bilancio 2019Zona Valdichiana26.11.18 - 15.30 – sala Centro AUSER MontepulcianoZona Senese28.11.18 - 15.30 – saletta dei Mutilati SienaZona Amiata26.11.18 - 15.30 – sala Centro Giovani Abbadia San SalvatoreZona Valdelsa29.11.18 - 15.30 – sala della Pubblica Assistenza Poggibonsi