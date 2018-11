Go2Tec, l'azienda senese si allarga ulterioremente facendo entrare nel gruppo Prometeo

Go2Tec è una realtà del territorio toscano che nasce dalla passione per l’innovazione dei propri soci fondatori. Peculiarità di Go2Tec è il rapporto che instaura con i propri clienti che non vuole essere un semplice rapporto cliente-fornitore ma una vera e propria partnership per supportarli nello sviluppo del loro business dalla fornitura alla consulenza e al successivo supporto.Dalla virtualizzazione di server, storage, network e iperconvergenza, per ottimizzare la componente infrastrutturale, a quella dei virtual desktop abilitante scenari di smart working, Go2Tec continua il proprio percorso innovativo anticipando le tendenze di mercato. Oltre a queste attività rientranti nella sua area tradizionale, Go2Tec è specializzata anche nel campo della Security, del Cloud e del R&D con progetti Industry 4.0 ed IoT.Ciò che differenzia Go2Tec è la sartorialità dei propri progetti, che vedono sempre al centro il dato aziendale seguendolo in tutto il suo ciclo di vita e nei vari ambiti. La realizzazione di un paniere di servizi gestiti permette ai clienti di esternalizzare qualsiasi tipo di infrastruttura IT, dal singolo al completo outsourcing, in orario lavorativo o in H24, in italiano o in inglese.Oggi, con un evento ad hoc negli uffici di via Leonida Cialfi a Siena è stata presentata l’entrata nel gruppo di Prometeo S.r.l., realtà sempre del territorio focalizzata nella progettazione e gestione di applicativi e infrastrutture articolate e complesse con una importante esperienza e significativo background in ambito di Business Intelligence e Business Analytics. Con oltre 20 anni di esperienza coniuga eccellenza nella tecnologia, rigore metodologico e flessibilità operativa oltre che professionalità nella progettazione e realizzazione di architetture innovative che orientino e supportino i processi e i modelli di business di qualunque tipo di organizzazione.Grazie all’attività di consulenza effettuata da professionisti con esperienza pluriennale, Il team è in grado di analizzare il contesto informativo aziendale e proporre soluzioni che vanno dall’infrastruttura alle applicazioni, integrando il proprio know how con collaborazioni e partnership strette con i player più importanti del panorama italiano ed internazionale. Tra i presenti all’evento: Datacore, Citrix, Sophos, VMware, Lenovo, Aruba, Praim, Gemalto, Barracuda, Sgbox, Ricoh e Readytec .