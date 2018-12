Mps: Moody's taglia rating lungo termine sul debito non garantito

L'agenzia di valutazione finanziaria Moody's ha annunciato il taglio del rating a lungo termine sul debito senior non garantito di Banca Mps da B3 a Caa1 ed ha confermato sia il giudizio a lungo termine sui depositi (B1), sia la valutazione BCA (baseline credit assessment) al livello caa1. La prospettiva sul giudizio a lungo termine sui depositi è stato modificato a 'negativo' da 'stabile', in linea con l'outlook negativo assegnato al debito senior unsecured. In una nota Banca Mps ricorda che l'estate scorsa le agenzie di rating DBRS e Fitch Ratings avevano invece confermato i rating della Banca.