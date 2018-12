Fondazione Mps: accordo transattivo con Deutsche Bank AG su Santorini

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank AG hanno siglato ieri, venerì 14 dicembre, un accordo transattivo a saldo e stralcio in relazione al procedimento in corso innanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di Antonio Vigni e della stessa Deutsche Bank, relativo alla operazione di finanza strutturata denominata “Operazione Santorini”. Rimane invece ferma e impregiudicata l’azione nei confronti dell'ex direttore generale di Banca Mps Antonio Vigni.Il valore complessivo dell’accordo ammonta a 17.5 milioni di euro. “L’accordo, raggiunto anche sulla scorta delle valutazioni di autorevoli giuristi, giunge dopo una lunga e complessa vicenda processuale e rappresenta per la Fondazione Mps un importante risultato, che dà sollievo rispetto a una profonda ferita, di tutta la comunità senese - dichiara Carlo Rossi, presidente della Fondazione -. Continuiamo a seguire con lo stesso impegno le altre azioni risarcitorie che continuano ad andare avanti”.“Questo è davvero un risultato storico per la Fondazione perché, dopo che negli ultimi tre anni abbiamo dedicato tempo e risorse a una lunga vicenda legale, rappresenta un segno concreto e un primo ristoro del suo patrimonio profondamente depauperato dalle vicende finanziarie del passato”, conclude Davide Usai, direttore generale della Fondazione.