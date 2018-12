Cambio al vertice di Federalberghi Siena e provincia: Rossella Lezzi nuovo presidente

Si sono svolte ieri, venerdì 14 dicembre, le elezioni per il rinnovo delle cariche in Federalberghi ConfCommercio Siena e provincia. Federalberghi ConfCommercio Siena conta oltre centocinquanta alberghi associati, distribuiti su tutto il territorio provinciale.La nuova presidente è Rossella Lezzi, di Hotel Minerva di Siena: succede a Marco Bianciardi di Hotel Athena a Siena, che lascia dopo dieci anni di incarico. Bianciardi rimane comunque in Consiglio di cui fanno parte in ordine alfabetico, Roberta Ancillotti di Hotel Alcide di Poggibonsi, Roberta Baldini di Albergo Il Colombaio a Castellina in Chianti, Luigi Cagnazzo, anche in qualità di vicepresidente, di Hotel Monteriggioni a Monteriggioni, Lorenza Capannelli di Hotel Santa Caterina a Siena, Samuele Gigli di Hotel Belsoggiorno e Hotel Pescille a San Gimignano, Riccardo Pagni di Hotel Moderno a Siena, Paolo Pianigiani di Hotel Arcobaleno a Siena, Luisa Stasi di Hotel Garden e Hotel Italia a Siena. In rappresentanza dei Giovani Albergatori, Leopoldo Conti di Le tre donzelle a Siena.Marco Bianciardi, presidente uscente commenta: “Siamo arrivati in Assemblea, condividendo con il Consiglio uscente e con il nuovo Consiglio, che il nome di Rossella fosse il nome giusto per dare continuità a tutto il lavoro svolto in questi anni dalla Federalberghi ConfCommercio Siena e provincia. Abbiamo bisogno di un presidente che con passione e dedizione porti avanti tutte le istanze su di un comparto, quello del turismo, che da sempre ha un ruolo fondamentale nell’economia del territorio.“A Rossella – continua Bianciardi - andrà tutto il mio appoggio e sostegno convinto che il consiglio e i soci faranno altrettanto, perché conosco bene quanto impegno, quante difficoltà e quanta dedizione si debba infondere in questo ruolo pieno di responsabilità. Molti sono i progetti in essere e molte sono ancora le battaglie da fare per garantire alla nostra categoria la giusta dignità che le è dovuta. Un imbocca al lupo quindi e un augurio di buon lavoro al nuovo presidente”.“Il prossimo mandato – ha detto Rossella Lezzi - sarà in linea di continuità rispetto all’attività svolta fino ad adesso. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia e i membri del consiglio che hanno dato disponibilità ad affiancarmi nel lavoro che ci aspetta: la dislocazione in tutta la provincia dei nostri associati permetterà un lavoro di collaborazione a tutto tondo sul territorio, con un importante scambio di offerte ed esperienze nell’ottica di rendere sempre competitive le nostre strutture rispetto alle richieste del mercato, in continua evoluzione”.