ESTRA: Cerved Rating Agency conferma il rating A3.1 di ESTRA S.p.A.

Cerved Rating Agency ha confermato il rating A3.1 di Estra S.p.A., che si colloca nell’area di “Sicurezza” della scala di rating Cerved, a riconferma dei risultati di crescita conseguiti dal Gruppo nel 2017 e nel YTD 2018.I fattori chiave di rating che hanno determinato la valutazione di Cerved Rating Agency si riferiscono a:- Modello di business e posizionamento competitivo:Il modello di Estra è articolato in più aree di business. Nel 2017 la Società si è collocata tra i primi dieci player nella distribuzione di gas naturale in Italia e tra i primi quindici per vendita di gas al mercato finale. L’aggiudicazione degli Atem Foggia 1 Nord e Bari 2 Sud incrementerà ulteriormente il peso dell’attività di distribuzione. Prosegue l’implementazione delle linee strategiche già definite dal 2017, orientate ad una crescita organica e per linee esterne, allo sviluppo network (rete di distribuzione gas e infrastruttura fibra ottica) e al presidio della filiera col supporto di progetti innovativi.- Principali risultati economico-finanziari:Nel 2017 il Valore della Produzione di Estra si è attestato a 1,0 miliardi di euro, in linea con l’esercizio precedente. L’utile 2017 ha fatto registrare un incremento attestandosi a 16,1 milioni (+6,7% rispetto al 2016).- Liquidità:Nel 2017 il Cash Flow Operativo Netto è risultato pari a circa 100 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’ottimizzazione del circolante. Tale andamento ha consentito anche al Free Cash Flow di attestarsi su valori positivi.Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i soci indiretti di Estra sono 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.