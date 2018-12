Marco Forte è il nuovo Provveditore della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Lo ha nominato all’unanimità la Deputazione Amministratrice riunitasi il 6 dicembre scorso ed entrerà in carica a partire dal 1°gennaio 2019.Marco Forte, classe 1972, è laureato in economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, con il massimo dei voti, con una tesi in Finanza Aziendale. Dopo varie esperienze lavorative in ambito assicurativo in Generali e in Capitalia come responsabile del risk management, dal 2006 lavora in Fondazione Mps prima come responsabile Ufficio Integrato Controlli e poi dal 2012 assume il ruolo di direttore amministrativo. Nel 2016 viene nominato sostituto del direttore generale. Dal 2012 ricopre anche la carica di amministratore unico di Vernice Progetti Culturali, la società strumentale della Fondazione che si occupa delle attività legate al settore della cultura.Ha partecipato attivamente all’intero processo di gestione della partecipazione in Banca Mps e alla ristrutturazione finanziaria dal 2011 fino alla positiva conclusione del 2014, anche nell’ambito dell’attività istituzionale e delle erogazioni, maturando così una profonda conoscenza ed esperienza in tutti i processi gestionali della Fondazione.La Fondazione Mps ringrazia il dott. Davide Usai per l’impegno, la professionalità e la competenza con cui in questi anni, in qualità di Direttore Generale, ha guidato la struttura dell’Ente contribuendo a dare un nuovo corso all’attività istituzionale e gli rivolge i migliori per la sua carriera professionale.Al contempo, la Fondazione formula i migliori auguri di buon lavoro al dott. Marco Forte per il suo nuovo incarico Provveditore.