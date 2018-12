Siena Casa: bilancio positivo e nuovo piano industriale

L'assemblea dei soci ha approvato nei giorni scorsi il preconsuntivo 2018 e le linee guida per l'attività 2019 - 2021

Rossi: “Dopo 4 anni di lavoro in collaborazione con i Comuni soci, oggi possiamo finalmente parlare di una società risanata”

Un bilancio che si avvia ad essere positivo per il quarto anno consecutivo, un patrimonio netto contabile in continua crescita, oltre 900mila euro di manutenzioni già effettuate nell'ultimo anno, 80 alloggi riconsegnati ai Comuni e il rimborso completo alle amministrazioni comunali dei debiti pregressi maturati dal 2008 al 2014 per un importo di circa 2,7 milioni di euro.E' quanto emerso dall'ultima assemblea dei soci di Siena Casa, che si è svolta nei giorni scorsi e che ha visto l'approvazione della semestrale e del bilancio preconsuntivo 2018 della società, oltre che l'adozione del piano industriale 2019 – 2021.“Dopo 4 anni di lavoro in collaborazione con i Comuni soci, oggi possiamo finalmente parlare di una società risanata - commenta il presidente di Siena Casa, Davide Rossi – Gran parte degli obiettivi di risanamento che ci eravamo dati a fine 2014 sono stati raggiunti e quindi oggi possiamo guardare con fiducia al futuro di questa società, che svolge un ruolo sociale fondamentale nella nostra provincia. Il piano industriale 2019 – 2021 appena approvato riconosce quanto fatto e chiede di proseguire sulla strada delineata, così da rendere l'azione di Siena casa sempre più efficace ed efficiente”.I numeri Per il quarto anno consecutivo Siena Casa si accinge a chiudere il bilancio con segno positivo. Questo consentirà di ricostituire ulteriormente il patrimonio contabile della società, che arriverà ad essere di circa 1 milione di euro.Di livello importante il volume delle spese per manutenzione, che nell'anno in corso sono già oltre i 900mila euro. Le maggiori risorse sono frutto sia di una migliore gestione della società, che in questi anni è stata completamente riorganizzata, sia dell'importante azione di recupero crediti sulle morosità pregresse, che anche nel 2018 ha dato buoni frutti.In questo anno sono stati anche riconsegnati alle amministrazioni locali 80 alloggi completamente ristrutturati e sono stati rimborsati ai Comuni soci tutti i debiti pregressi accumulati a partire dal 2008 e che nel 2014 erano pari a 2 milioni e 700mila euro.“Siena casa è oggi una società che meglio risponde alle esigenze dei nostri soci, aggiunge l'amministratore delegato Claudio Botarelli – In questo senso abbiamo intrapreso nuove iniziative rivolte all’abbattimento delle barriere architettoniche con contributi erogati attraverso un apposito regolamento; un progetto di rigenerazione urbana in collaborazione con l’Ance di Siena; un percorso specifico volto al miglioramento energetico sia dei condomini che dei singoli alloggi, andando ad intercettare gli incentivi del così detto “conto termico”, che potranno essere reinvestiti in ulteriori manutenzioni. Tutto questo anche potendo contare su un importo di circa € 1 milione da destinare alle manutenzioni degli alloggi provenienti dal nostro bilancio”.Il Piano industriale 2019-2021 dà continuità al percorso avviato e prevede budget economici con risultati positivi. Viene fissato l'importo annuo di 1 milione di euro di manutenzioni.Il vice presidente Grazia Baiocchi evidenzia che la stabilizzazione nel prossimo triennio di una spesa annua in manutenzioni così rilevante è la più evidente e positiva conseguenza delle buone pratiche messe in campo per il contenimento ed il recupero delle morosità.Infatti, la percentuale delle insolvenze sui canoni di locazione si è più che dimezzata nel giro degli ultimi anni, passando dal 10,37% del 2015 al 4,68% del 2017.Il Consiglio di Amministrazione di Siena Casa, oltre al presidente Davide Rossi e all’amministratore delegato, Claudio Botarelli, vede anche la presenza del vice-presidente, Grazia Baiocchi.