Incubatori d'impresa e start up house, in apertura l'avviso per accreditamento anno 2019

Apriranno il prossimo 1 giugno i termini per presentare la domanda di accreditamento da parte di incubatori di impresa e start up house toscane. E' stato infatti pubblicato sul BURT di oggi, giovedì 2 maggio, l'avviso che consente alle strutture esistenti di accreditarsi e a quelle già accreditate di aggiornare i propri dati sul sistema informatico di Sviluppo Toscana. L'avviso si chiuderà il prossimo 15 settembre.Incubatori d'impresa e start up house sono realtà, pubbliche e private, che accelerano e favoriscono lo sviluppo di nuove imprese mettendo loro a disposizione tutta una serie di servizi di supporto. Rappresentano il punto di contatto tra il mondo della ricerca e le aziende, promuovono la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e le accompagnano nella fase delicata dell'avvio. Le imprese che si insediano presso realtà accreditate potranno contare su tutti i servizi immobiliari di base, di accompagnamento e tutoraggio compresi nel catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane. I soggetti che si accrediteranno, insieme a quelli già accreditati e aggiornati, andranno a costituire una Rete regionale.L'accreditamento presuppone il possesso di tutta una serie di requisiti, sia quantitativi che qualitativi, indicati nell'avviso. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sito di Sviluppo Toscana. La presentazione delle domande, una volta entrata a regime la procedura, potrà avvenire ogni anno dal 1 giugno al 15 settembre. Una volta conclusa l'istruttoria di ammissibilità, che spetta agli uffici regionali in collaborazione con Sviluppo Toscana, verrà pubblicato un elenco dei soggetti accreditati i quali, dal 1° giugno ed entro il 15 settembre di ogni anno successivo all'iscrizione, dovranno dare conferma o aggiornare i dati per poter mantenere l'accreditamento ottenuto. Inoltre, sempre entro il 15 settembre, le strutture dovranno fornire l'elenco aggiornato delle imprese incubate.