Banca Valdichiana: il Bilancio 2018 chiuso con un utile di 1,39 milioni di euro

I soci chiamati domenica 12 maggio a votare per il rinnovo di Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri

Si svolgerà domenica 12 maggio presso il palazzetto dello sport di Chiusi Scalo a partire dalle ore 9, l'Assemblea dei soci di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, la prima dopo il suo ingresso nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, avvenuto con la firma del patto di coesione nel gennaio scorso. Un appuntamento importante, nell'ambito del quale i Soci saranno chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e a votare per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri.Banca Valdichiana presenterà il Bilancio 2018 con un utile di 1.039.851 euro, dopo i due esercizi precedenti chiusi in perdita in conseguenza dell’importante attività di svalutazione dei crediti deteriorati posta in essere successivamente alla fusione del 2016, in ottemperanza a quanto richiesto dall’Organo di vigilanza e a seguito anche dell’applicazione delle più stringenti normative regolamentari emanate a livello europeo."Dopo due anni molto impegnativi - afferma il presidente di Banca Valdichiana Carlo Capeglioni - presentiamo questo buon risultato con la consapevolezza che esso è frutto di un percorso profondo e importante nel rispetto anche delle direttive e linee guida della capogruppo che ha reso la nostra banca più forte e in grado, con i suoi attuali fondamentali, di affrontare con determinazione le sfide future".In sintesi al 31 dicembre 2018, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela - costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito - ammontano a 1.161 milioni di euro, gli impieghi lordi a clientela si attestano a circa 770 milioni di euro al netto delle cessioni ed estinzione delle sofferenze effettuate nell’anno, con nuove erogazioni per un ammontare complessivo di circa 86,7 milioni di euro, a conferma del continuo sostegno alle famiglie ed al tessuto economico del nostro territorio.Il Bilancio 2018, nel rispetto dei nuovi principi contabili vigenti dal 1 gennaio 2018, evidenzia una solidità patrimoniale con fondi propri, in crescita, pari a 86,3 milioni di euro, un CET1 del 13,05% e un TCR del 14,09%, indicatori superiori ai limiti regolamentari richiesti dalla Vigilanza.Oltre all'approvazione del bilancio i soci di Banca Valdichiana sono chiamati ad un altro momento di fondamentale importanza, ovvero il rinnovo per il prossimo triennio delle cariche sociali. A questo scopo la Commissione elettorale nominata nel corso dell'Assemblea 2018 e presieduta da Giorgio Cioncoloni ha preparato una lista di 20 candidati amministratori (di cui 10 consiglieri uscenti) tra cui verranno eletti i 12 membri del nuovo CdA; 8 sono invece i candidati al nuovo Collegio sindacale (di cui 2 uscenti) e 5 al Collegio dei Probiviri (di cui 4 uscenti).Gli elenchi dei candidati sono consultabili dal 15 aprile presso le filiali di Banca Valdichiana e sul sito della banca.