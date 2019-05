Utile di Siena Parcheggi in crescita, raddoppia rispetto al 2017

Approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 2018 che si chiude con un utile lordo di oltre un milione e mezzo di euro

Nel 2018 sono aumentati i bus turistici ed i camper rispetto all’anno precedente

Continua a crescere l’utile di Siena Parcheggi che chiude il bilancio per l’anno 2018 con un avanzo pre imposte che supera il milione e mezzo di euro (€ 1.558.501).Il bilancio 2018, approvato dall’assemblea dei soci di Siena Parcheggi Spa, si chiude infatti, per il quattordicesimo anno consecutivo, in attivo triplicando il risultato del 2016 e raddoppiando quello del 2017.L’esercizio termina con un utile netto in forte crescita rispetto al 2017: era € 544.417 ed è salito nel 2018 a € 1.092.877.In crescita anche i ricavi della società che passando da € 8.762.928 del 2017, al dato dell’anno 2018 che si attesta su € 9.189.335.Diminuiscono gli oneri finanziari, passati da €124.975 a € 107.457 e migliorano tutti i principali indicatori economici.Il Roe, ossia il rapporto fra reddito netto e patrimonio netto dell’azienda, era all’8% nel 2016 per crescere all’11% nel 2017 ed arrivare al 19% nel 2018.Il Roi (rapporto fra reddito operativo e capitale investito) segue un andamento simile passando dal 6% degli anni 2016 e 2017 al 12% del 2018.L’attività della Società si sviluppa nella città di Siena ed è rivolta prevalentemente all’ambito della sosta e della mobilità gestendo parcheggi in struttura ed in superficie, impianti di risalita complementari alla migliore fruibilità dei parcheggi, check point per autobus turistici e camper. La società si occupa inotre del rilascio dei permessi temporanei Ztl, delle tessere bike sarin e di tutte le attività connesse alla gestione dei diritti di sosta in aree Ztl ed Aru.Tutte le attività sono svolte in forza della convenzione quadro sottoscritta con il Comune di Siena al quale viene corrisposto un canone unico annuale che per l’anno 2018 è stato determinato in € 1.500.000.Il controllo della sosta su tutti i parcheggi in struttura è accentrato presso il parcheggio Il Campo presidiato h.24 dal quale sono costantemente monitorati i singoli parcheggi e gli impianti di risalita. Tutti gli impianti in dotazione alla società sono certificati da organismi indipendenti garantendo l’efficienza e la funzionalità dei sistemi di sicurezza.Sono attive le strutture "Fagiolone" e "Palasport", mentre l’indirizzamento dei bus avviene presso i punti di attracco di: Campino, Porta San Marco, Piazza Amendola e Pescaia alta. I check point bus turistici nel 2018 hanno validato ed indirizzato agli attracchi 19.181 autobus nel 2018 facendo segnare una leggera crescita rispetto all’anno precedente (furono 18.392).Simile andamento fa registrare l’accoglienza ai camperisti, nel 2018 i mezzi registrati sono stati 4.394 contro i 4.073 del 2017.Di seguito le principali attività e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 2018:sostituzione di due Casse Automatiche presso il Parcheggio Fortezza e modifica del box di uscita Parcheggio Stadio con installazione di una nuova Cassa Automatica;adeguamento dei locali di presidio presso varie strutture di Parcheggio e risalite meccanizzate;realizzazione del nuovo sistema luci di emergenza del Parcheggio S. Caterina;ripristino architettonico strutturale del muro di confine di Via S.Agata, compresa sistemazione percorso pedonale;sistemazione della pavimentazione in blocchetti di cls del piano scoperto del Parcheggio Eliporto;realizzazione di un nuovo impianto rilevazione CO presso il Parcheggio S.Caterina;aggiornamento del sistema citofonico parcheggi con tecnologia VOIP;installazione videocitofoni e sistema allarmi su ascensori:ripristino Cassa Automatica parcheggio S.Francesco vandalizzata a seguito di furto;erogazione di “Art bonus” a favore del Comune di Siena per la realizzazione del tunnel di collegamento tra l’ascensore del Parcheggio Duomo e Via S. Marco e per lo studio preliminare relativo ad interventi su Porta Romana;trasferimento dello sportello ubicato al piano terra di via Curtatone presso il Comando dei Vigili urbani in altro ufficio posto sempre all’interno del Comando al piano terra di Via Tozzi;La società è a capitale interamente pubblico essendo partecipata al 100% dal Comune di Siena e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento dello stesso; opera come "in house providing" ed è sottoposta a "controllo analogo" per statuto.Tutte le attività sono svolte in forza della convenzione quadro sottoscritta con il Comune di Siena, sono inquadrate come un unicum e gestite in modo unitario al fine di trarne un beneficio in termini di servizio ed economico e corrispondendo al Comune di Siena un canone unico a fronte delle concessioni rilasciate.Il Campo 589Santa Caterina 512 (con annessa risalita meccanizzata)Eliporto 741Fast Park 459Totale 2301Stadio Fortezza 709Il Duomo 228 (con annesso ascensore di collegamento al futuro percorso pedonale)San Francesco 299 (con annessa risalita meccanizzata)Stazione 480 (con annessa risalita meccanizzata)Totale 1698Via Roma 103Via Bastianini 33Via Fruschelli 106Totale 242Ravacciano 83 (378 riservati ai residenti)Fontegiusta 106 (163)Esterna Camollia 154 (215)Esterna San Marco 50 (96)Esterna Porta Tufi 61 (26)Totale 454 (878)