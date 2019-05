Ance Siena dà il benvenuto al nuovo presidente di Siena Casa

Con la nomina del nuovo presidente di Siena Casa S.p.A. Stefano Marzocchi, comunicata in Consiglio comunale dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si apre una nuova stagione per l’ente partecipato dai 35 comuni della provincia gestore del patrimonio edilizio residenziale pubblico.Andrea Tanzini, presidente di Ance Siena, dà il benvenuto a Marzocchi augurandosi di poterlo incontrare quanto prima per riprendere il dialogo avviato a suo tempo con l’ente. “Con Davide Rossi, past president al quale va riconosciuto il merito, unitamente alla struttura, di aver risollevato le sorti dell’ente in un periodo certamente non facile grazie ad un’attenta opera di ricucitura tra le esigenze di bilancio e le finalità sociali dello stesso ente e dei comuni suoi azionisti – dichiara Tanzini – abbiamo avviato alcuni mesi fa un confronto sulle migliori soluzioni possibili per la gestione del patrimonio edilizio pubblico che consta circa 2.800 appartamenti dislocati nella provincia ed in particolare sugli aspetti legati alla loro manutenzione e riqualificazione”.Ance Siena si è messa a disposizione dell’ente per individuare e condividere gli strumenti giuridici più adeguati per garantire l’efficientamento degli immobili e la sostenibilità economica degli interventi. “Tra questi – continua Tanzini – posso ricordare le forme di partenariato pubblico privato previste dal codice dei contratti, e la possibilità di cessione del credito fiscale generato con l’applicazione del cd sisma bonus ed eco bonus.L’ottimale sarebbe ricorrere al sistema della demolizione programmata e ricostruzione in altro luogo del volume demolito consentendo un riuso delle aree, ma al momento ostacolano questo tipo di soluzione la dispersione della proprietà che negli anni si è realizzata con un’alienazione degli appartamenti non omogenea per l’intero edificio e una normativa in materia non ancora stabilizzata da parte del legislatore.Anche su questi aspetti - conclude Tanzini – proponiamo a Siena Casa S.p.A. di riprendere quanto prima il tavolo di confronto e di approfondire l’indagine avviata a suo tempo per realizzare una mappatura del patrimonio immobiliare gestito ed individuare così i primi possibili casi di intervento, partendo prioritariamente dagli immobili con maggiore vetustà, irrilevanza architettonica, carenza energetica e strutturale, al fine di individuare un modello da proporre poi alla Regione Toscana”.Ance Siena con la sua struttura e le imprese che essa rappresenta, mettono a disposizione le proprie professionalità chiamando ad una collaborazione congiunta anche gli ordini professionali provinciali con i quali - ricordiamo – è già attivo un tavolo istituito con il Comune di Siena per l’individuazione delle buone prassi e la valutazione degli strumenti più efficaci per un rilancio dell’attività immobiliare: tra questi, ad esempio, la piattaforma realizzata con Deloitte che Ance mette a disposizione delle proprie aziende associate per la cessione del credito d’imposta per gli interventi agevolabili con eco e sisma bonus.