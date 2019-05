Etruria Retail presenta il bilancio 2018 a Siena

L’assemblea dei soci è in programma mercoledì 29 maggio alle ore 17 per la presentazione dei principali risultati della gestione economico finanziaria della cooperativa senese

Domani, mercoledì 29 maggio, torna il tradizionale appuntamento con l'assemblea di bilancio di Etruria Retail, realtà leader della grande distribuzione che gestisce i negozi a marchio Simply dell'Italia centrale. I 224 soci della cooperativa torneranno a riunirsi a Siena, dalle ore 17, per votare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.L’assemblea annuale, ospitata all’interno dell’Hotel Garden di Via Custoza 2 a Siena, sarà aperta dalla relazione del Presidente della Cooperativa, Claudio Bernardini; seguirà Stefania Nardi, della direzione di Etruria Retail che illustrerà i dati del consuntivo 2018. In programma anche l’intervento di Graziano Costantini, direttore generale, che presenterà i principali risultati della gestione economico finanziaria e le strategie di sviluppo e investimento dell’azienda. A chiusura dell’assemblea i 224 soci saranno chiamati a esprimersi anche sull’attribuzione di parte degli utili conseguiti, assegnazione superiore a due milioni di euro e sulle modalità di erogazione a beneficio degli associati sotto forma di ristorno.