Widiba, Marco Marazia nominato direttore generale

Vittorio Calvanico nominato amministratore delegato del Consorzio Operativo di Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Widiba S.p.A. ha reso noto che il CEO Andrea Cardamone ha lasciato il testimone a Marco Marazia, attuale direttore commerciale della Banca, che assume la carica di direttore cenerale.“Sei anni indimenticabili per intensità e contenuti che mi mettono nella condizione di lasciare la gestione di Widiba a un team di professionisti che meritano oggi di essere gli interpreti delle tante nuove iniziative che nei prossimi mesi consolideranno la leadership della Banca – spiega Andrea Cardamone -. Ho avuto il grande privilegio di lavorare in un Gruppo che non ha mai abbandonato il desiderio di intraprendere mettendomi nelle migliori condizioni per creare un nuovo modello di banca, nuovi posti di lavoro e nuove competenze in un mercato in cui queste sono un bene ancora troppo scarso e su cui deve rimanere l’ambizione di investire”.Marco Morelli, amministratore delegato di BMPS ha commentato: “Vorrei ringraziare Andrea, anche a nome del Consiglio di Amministrazione di BMPS, per il grande lavoro svolto in questi anni caratterizzati da una grande complessità, per l’incessante ricerca dell’innovazione accompagnata da un confronto sempre costruttivo e stimolante con tutto il management e per aver contribuito a creare una importante realtà bancaria nel nostro Paese. Auguro il meglio ad Andrea per le sue prossime sfide professionali. Widiba continuerà ad essere un punto di riferimento per l’innovazione di tutto il Gruppo, con un’attenzione crescente alla crescita commerciale e alla sostenibilità dei ricavi”.Banca Monte dei Paschi di Siena ha nominato Vittorio Calvanico, che mantiene la carica di COO della Banca, come amministratore delegato del Consorzio Operativo di Gruppo.