FMps, chiuso il bilancio 2018 con un disavanzo di 7,3 milioni di euro

Il bilancio consuntivo 2018 della Fondazione ha evidenziato un incremento delle risorse deliberate a favore del territorio di circa il 5% (4,3 milioni di euro), a dispetto di un andamento economico sfavorevole, come ampiamente previsto alla luce dei trend fortemente negativi dei mercati finanziari che hanno condizionato tutti gli investitori istituzionali.Nonostante la fortissima riduzione dei costi pari al 36%, il bilancio chiude comunque con un disavanzo di 7,3 milioni di euro La posizione patrimoniale dell’ente rimane comunque molto solida con un Attivo pari a circa 500,4 milioni (di cui 364,9 di risorse liquide) e un Patrimonio Netto che si attesta a circa 427 milioni."Alla luce degli andamenti dei mercati e delle operazioni in corso di svolgimento sul patrimonio - spiega la Fondazione Mps -, il risultato dell’esercizio corrente registra al momento un importante recupero.Sul lato dell’attività istituzionale, considerando l’incremento delle delibere sopra evidenziato, il pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti e il supporto in kind (servizi e competenze professionali erogati), la Fondazione ha destinato al territorio oltre €mln. 6,6 nel 2018, che hanno generato un ritorno economico pari a circa €mln. 12,9, considerando anche le risorse attratte.Tali risorse sono state assegnate ad interventi nel campo dell’Arte, dello Sviluppo Locale, della Ricerca e del Welfare che hanno interessato oltre 40.000 utenti (di cui il 34% giovani, ed il 47% relativo ad attività formative). Continua il significativo sostegno alla Fondazione Accademia Musicale Chigiana e alla Fondazione TLS.Il Bilancio dell’esercizio 2018, comprensivo del Bilancio di Missione in tutti i suoi dettagli, sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito."