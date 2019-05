Francesco Belelli nuovo presidente di Federmanager Siena

Il nuovo consiglio direttivo di Federmanager Siena eletto nella scorsa assemblea dei soci del 18 maggio, si è riunito per adempiere alle prime incombenze statutarie: tra queste la nomina del nuovo presidente.Il presidente uscente Umberto Trezzi infatti dopo 18 anni di attività in questa posizione ha ritenuto opportuno dare le sue dimissioni e lasciare il posto a nuove e più giovani esperienzeIl Consiglio direttivo all’unanimità ha eletto presidente Francesco Belelli, dirigente in attività e membro tra l’altro del Consiglio di amministrazione del Fasi, il più grande fondo sanitario contrattuale d’Europa. Francesco Belelli vive a Montepulciano, ha 41 anni e oltre a due lauree in Scienze Politiche indirizzo economico e in Giurisprudenza ha conseguito un Master in Imprese e Sistemi di Qualità e ha frequentato una Business School “Scuola di Direzione Aziendale per le Piccole e Medie Imprese”Il Consiglio direttivo ha provveduto inoltre alla nomina di Piero Morbidi come vice presidente, riconfermandolo nel ruolo, e di Tiberio Tiberi a tesoriere.Il neo presidente e il Consiglio direttivo hanno condiviso la vision dell’associazione: svolgere un ruolo proattivo nella società civile e nel mondo del lavoro, nella consapevolezza del riposizionamento dei corpi intermedi; ciò al fine di rappresentare le istanze e i bisogni dei dirigenti industriali presso le diverse istituzioni, assisterli in ogni controversia, mantenerli aggiornati nelle tematiche evolutive della managerialità, della contrattualistica e della previdenza.