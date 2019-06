Casucci, Lega: ''La Giunta regionale riferisca al Consiglio sugli sviluppi della vicenda Whirlpool e stia al fianco dei lavoratori di Siena''

Il consigliere regionale Marco Casucci interviene con un'interrogazione sulla difficile situazione della multinazionale

"La Giunta ed il Presidente Rossi relazionino al Consiglio regionale sugli sviluppi della vicenda della multinazionale Whirlpool e monitorino costantemente l’evolversi della situazione, rimanendo al fianco dei lavoratori dello stabilimento di Siena" chiede con un'interrogazione il consigliere regionale Marco Casucci (Lega).La decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Napoli preoccupa anche i 335 dipendenti senesi, da tempo in contratto di solidarietà che scade il prossimo anno. L'azienda ha fatto sapere che per Siena non ci sarebbero rischi riguardo il volume dei prodotti con buoni standard ma gli operai fanno notare che ci sono forti difficoltà per la produzione di congelatori di alta gamma, un settore presentato mesi fa dall'azienda al presidente della Regione Toscana e alle autorità cittadine".