Banca Mps: firmato il closing per la vendita della controllata belga

Banca Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato il closing della vendita della intera partecipazione in Banca Monte Paschi Belgio a fondi gestiti da Warburg Pincus.L’accordo, già annunciato al mercato il 5 ottobre 2018, rientra nel programma di dismissioni del Gruppo MPS concernenti il Piano di Ristrutturazione 2017/2021 e rappresenta un ulteriore passo avanti nel rispetto degli impegni presi con la Commissione Europea.La cessione di BMPB genera un impatto positivo di oltre 10bps sul CET1 di BMPS.BMPS è stata assistita da Rothschild come advisor finanziario e da Orrick, Herrington & Sutcliffe come consulenti legali.