Piero Pii inaugura la nuova sede del Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento

Il nuovo corso del CSM nel segno di internazionalizzazione e collaborazione tra settore produttivo, imprenditoria e amministrazioni pubbliche

Grande successo per l'inaugurazione della nuova sede del Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento e del distretto Interni e Design (dId) che si è tenuta ieri presso il Centro direzionale Campomaggio a Poggibonsi. Imprenditori, rappresentanti di categoria e sindaci del territorio hanno dato il benvenuto al neo presidente Piero Pii, che ha dato l'avvio al nuovo corso del Centro che dal 1982 fornisce alle imprese del territorio supporto in termini di internazionalizzazione, formazione professionale, ricerca e innovazione.Il CSM - e il distretto Interni e design nel cui ambito il Csm opera - ha sottolineato Pii "è uno strumento importante che ha al suo interno professionalità rilevanti e che può contribuire a lavorare sul territorio per le realtà che vi sono presenti. È una componente importante di un sistema virtuoso che può partire dalla Valdelsa ma che deve allargarsi alla Toscana e al mondo". Una vocazione, quella proiettata all'internazionalizzazione, da sempre presente nel DNA del Centro, che "negli ultimi anni ha instaurato relazioni e partnership profonde con realtà universitarie europee ed extraeuropee, come la Cina, e con il sistema di formazione europeo". Un percorso, aggiunge Pii, che deve essere accompagnato "da quello di ricostruzione del tessuto locale, contribuendo a ridefinire il sistema di servizi nei confronti del sistema locale e anche le relazioni con le realtà locali".Proprio per questo, l'auspicio è quello di una più profonda e fattiva collaborazione tra mondo delle imprese, realtà produttive, associazioni di categoria (ben 4 rappresentate all'interno del CSM) e amministrazioni comunali per mettere a punto iniziative e progetti nell'ottica di sviluppo del territorio. Un lavoro sistematico da fare sul territorio con l'obiettivo - ribadito dal direttore del CSM Irene Burroni - "per riportare imprese e organismi di ricerca a risultati molto concreti e a prodotti e servizi innovativi".Ai ringraziamenti del neo presidente verso il gruppo dirigente uscito da qualche settimana e verso l'ex presidente Guasconi si è associato anche il sindaco di Poggibonsi David Bussagli, che ha definito l'inaugurazione della nuova sede "un'occasione di ripartenza dopo la fase di difficoltà degli anni scorsi.Il CSM infatti ha ritrovato un suo vigore e un suo protagonismo, dimostrato dai risultati dei mesi scorsi e dai progetti che hanno ottenuto finanziamenti regionali ed europei. Il CSM è un supporto prezioso alle nostre realtà produttive che hanno intrapreso percorsi legati alla formazione e all'internazionalizzazione, un centro di servizi importante e significativo per la Valdesa per cui auspico un ruolo da protagonista ancora più spinto".Il lavoro del CSM, ha concluso "dovrà proseguire con il supporto e la collaborazione delle amministrazioni pubbliche, non solo con quella di Poggibonsi, ma anche con le altre del territorio e con il supporto delle imprese".