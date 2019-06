Mps: Ilaria Dalla Riva lascia la banca, al suo posto Roberto Coita

Ilaria Dalla Riva, Chief Human Capital Officer di Banca MPS, lascia la banca per cogliere una nuova sfida professionale e sarà sostituita da Roberto Coita, attuale Responsabile dell’Area Talent & Knowledge Management della stessa direzione.“Concludo un percorso di 7 anni costruito con il supporto di una squadra di professionisti con cui ho condiviso obiettivi, idee e iniziative per sostenere il piano della banca e grazie al contributo fattivo di tutti i colleghi BMPS e delle organizzazione sindacali. Ringrazio in particolare Marco Morelli e il Management Team per il clima di serietà e fiducia e per il confronto costruttivo con cui ogni giorno abbiamo affrontato questa sfida. Una storia di valori quella di BMPS che rimane parte di me” il commento di Ilaria Dalla Riva.“Ringrazio Ilaria anche a nome del CDA per il contributo costante fornito in anni complessi impegnati nel percorso di ristrutturazione e rilancio della banca. A Roberto Coita i nostri auguri per il nuovo incarico” il saluto di Marco Morelli, ad di BMPS,La nomina di Roberto Coita nella seduta del Consiglio di amministrazione di oggi è in coerenza con le politiche aziendali di valorizzazione e crescita delle professionalità interne.