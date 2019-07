Saldi Valdichiana Outlet Village: il gran caldo non frena gli acquisti

Primo giorno dei saldi: ottima partenza, forte presenza di turisti stranieri e visitatori da tutta la Toscana, Umbria e Lazio. Le tendenze degli acquisti



Il primo giorno dei saldi estivi non tradisce le aspettative nella Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar): le alte temperature non hanno spaventato i tanti visitatori che già di primo mattino si sono messi alla ricerca di capi firmati a prezzi ulteriormente scontati.



“Registriamo – dichiara gran numero in vacanza in Toscana, in particolare tedeschi e olandesi. Come sempre importante, potremmo definirla fidelizzata la presenza di visitatori dalle province toscane di Arezzo, Siena, Firenze, Livorno, Pisa e Grosseto e dalle regioni limitrofe, come Lazio, Umbria e Marche”.



L’osservazione costante di Cavallini sull’andamento dei punti vendita del centro, consente di fotografare con una certa precisione anche i trend di acquisto di questa estate: “La tendenza è quella di acquistare capi e accessori che non passano mai di moda e che possono essere utilizzati anche al rientro dalle vacanze, quindi si tratta di capi chiave che riescono a completare ogni outfit: jeans, camicie, sneakers e zaino per lui, abiti chemisier e tutto ciò che è`fibra naturale, accessori fluo e mini bag per lei”.



La buona partenza odierna dei saldi, dovrà trovare conferma già nei prossimi giorni, “quando – conclude Cavallini – potremo avere un quadro più preciso rispetto all’andamento generale”.