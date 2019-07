Saldi Valdichiana Outlet Village: tanti turisti nel primo week end

Riccardo Lucchetti: “Domenica da sold out, i turisti molto attratti dagli acquisti a prezzi scontati”

Sale l’attesa per il concerto di Arisa

Lunghe code al casello A1 Valdichiana, area camper occupata gia' dalla sera prima, massima mobilitazione degli addetti al parcheggio e alla sicurezza: se non è un assalto poco ci manca. E sono soprattutto i turisti, alla ricerca di qualità e convenienza, a trascinare in terreno positivo il primo week end dei saldi estivi del Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana."Sia il sabato che la domenica - conferma il center manager Riccardo Lucchetti – abbiamo registrato una forte presenza di visitatori provenienti da Germania, Olanda, Francia e Spagna. Non mancano statunitensi e asiatici". Se ai.turisti e ai visitatori abituali del Village, aggiungiamo poi coloro che si trovano in Toscana per il fine settimana e che arrivano da Lazio, Umbria e Marche, "ecco spiegato - aggiunge Lucchetti - il sold out fatto messo a segno in questa domenica".Tutti attratti dagli sconti applicati sui prezzi outlet, per regalarsi acquisti ancora più convenienti nei punti vendita grandi firme. "Aspettiamo nei prossimi giorni - conclude Lucchetti - la conferma della buona partenza fatta registrare in questo primo week end. Complici anche gli eventi della SummerFest della nostra Land Of Fashion, che, ricordo, sabato 20 luglio ospiterà il concerto di Arisa ad ingresso gratuito".