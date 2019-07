Tanzini (Ance Siena): ''E78 Grosseto-Fano, bene approvazione progetto definitivo. Subito gara e affidamento lavori''

Intervento del presidente Ance Siena Andrea Tanzini



«L’approvazione al Cipe del progetto definitivo del lotto 9 sulla E78 Grosseto-Fano è una notizia che accogliamo con soddisfazione, considerato che il progetto era fermo da un anno e mezzo come abbiamo avuto modo di sottolineare a più riprese. Ciò che occorre adesso è procedere, senza indugi, alla predisposizione del progetto esecutivo, all’indizione della gara e all’affidamento dei lavori». Lo ha detto Andrea Tanzini, presidente di Ance Siena, l’associazione nazionale costruttori edili commentando quanto annunciato dalla Regione Toscana.



«Lo sviluppo infrastrutturale e il collegamento tra i territori riveste un ruolo fondamentale – aggiunge Tanzini – così come la possibilità di poter far ripartire opere immediatamente cantierabili. Ci auguriamo che quanto prima si possano far partire i lavori sul lotto 4 bloccati a causa di un ricorso pendente. Ance Siena proseguirà, su questa e su tutte le altre infrastrutture della provincia, la sua attività monitoraggio con fatto in questi anni».