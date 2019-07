Sboccia a Siena Confagricoltura Donna Toscana

Emilia Nardi nominata presidente; il consiglio è composto poi da Caterina Dei, Tiziana Fineschi, Carlotta Pometti e Ilaria Chiasserini



Il mondo imprenditoriale agricolo toscano si tinge di rosa, nasce a Siena la Confagricoltura Donna Toscana. Si è costituita nei giorni scorsi l’associazione a tinte femminili che diverrà punto di riferimento regionale per il vasto tessuto di donne che hanno scelto di investire il futuro nel settore agricolo garantendo occupazione e tutela delle produzione tipiche. Confagricoltura Donna Toscana avrà la sede operativa presso l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena, associata alla Confagricoltura e alla Confagricoltura Toscana.



Il consiglio è composto da Emilia Nardi, Caterina Dei, Tiziana Fineschi, Carlotta Pometti e Ilaria Chiasserini. Emilia Nardi, nominata presidente, sottolinea: «Siamo solo all’atto costitutivo, allo sbocciare di un progetto ben più ampio e ambizioso; il primo passo sarà quello di allargare le adesioni al fine di rappresentare tutto il territorio regionale per confrontarci e condividere azioni, progetti e iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile».



Confagricoltura Donna è infatti impegnata per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, promuove iniziative di formazione ed informazione, elabora proposte sulle politiche sociali e di genere, con l’obiettivo di rappresentare e diffondere l’idea di un’agricoltura più ampia, aperta ad ambiti sempre più vasti della realtà produttiva e socio-economica.